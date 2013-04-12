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AC’97 Audio

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ >> Драйверы >> Звук
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Денежная помощь
AC’97 Audio
ОписаниеИнформация
AC97 Audio драйвер для MS-DOS и Win9x.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/AC’97


--------------------------------------------------
Добавлен комплект драйверов для Win9x от Oldgamer.		Раздел: Звук

(случайный скриншот)
Скриншоты
Операционная система: DOS, Win9x
Требования: AC’97 Audio
Автор: Intel Architecture Labs
Издатель: -

Добавил: @lex (2013.04.12)
Доступные файлы - сортировка по имени и версии, времени добавления
Файлов: 8.
ФайлРазмерВыпускВерсияЯзыкКачествоЗагрузил
Ссылка AC97 Audio for DOS
ArcСкачать2664
6.4 Кб   Английский[Не подделка]@lex
2013.04.12
Ссылка AC97 Audio + DosAmp
ArcСкачать2280
137.6 Кб   Английский[Не подделка]@lex
2013.04.12
Ссылка AC97_Win9x
ArcСкачать699
41.2 Мб   [Не подделка]Nika
2018.11.04
Oldgamer пишет:
Для SergeCpp. Выкладываю по Вашей просьбе дрова для АС97.
Перевыложите - сносите мой коммент с вложением, бо не по теме.
Только ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите в комментарии, что не обновив дрова
на интеловский чипсет драйвера звука что в 95-й,
что в "чистой" 98-й, что в NT4 ставить НЕЛЬЗЯ.
Нужно также установить драйвер PCI-шины.
Их я тоже выкладываю.
Все они проверены на виртуалках.

P.S. Перед тем, как ставить драйверы на VIA AC97, надо ставить драйвер для PCI-шины. В архивы я их включил.
Ссылка AC97-Win9x1
ArcСкачать[Другой сервер]0
0 Кб Нет Английский[Не подделка]ctv
2019.05.09
Ссылка AC97-Win98 intel
ArcСкачать[Другой сервер]0
0 Кб Нет Английский[Не подделка]ctv
2019.05.09
Ссылка AC97-Win98 intel&asus
ArcСкачать[Другой сервер]0
0 Кб   Английский[Не подделка]ctv
2019.05.09
Ссылка AC97_Win9x, 2000, xp
ArcСкачать511
20.7 Мб   Русский[Не подделка]ctv
2019.06.30
Ссылка Универсальный драйвер
ArcСкачать[Другой сервер]0
0.6 Кб   Английский[Не подделка]ctv
2020.10.08
Универсальный драйвер, для DOS, WIN3.11
Эмулирует sb16
Поддерживает карты (AC'97, SB)
Другая страница old-dos.ru

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Комментарии
#1 Автор: ctv (2018.05.22 09:49)
спосибо класс

#2 Автор: kirich (2018.06.11 08:43)
норм дрова под дос их щас не так легко найти

#3 Автор: SergeCpp (2018.11.04 10:46)
Oldgamer, Nika -- спасибо.

#4 Автор: Serg (2019.05.08 10:22)
А есть возможность в Free DOS заставить звук работать на современном железе? драйвер при установке пишет что-то типа High Definition Audio контроллер не поддерживается

#5 Автор: ctv (2019.05.09 12:19)

#4 Автор: Serg (2019.05.08 10:22)
А есть возможность в Free DOS заставить звук работать на современном железе? драйвер при установке пишет что-то типа High Definition Audio контроллер не поддерживается
Это значить требуется звукавая карта ac97(Под которую этот драйвер собственно и делался). Это всеравно что если-бы вы засунули штекир, от сетевого кабеля в гнездо для телефонного.

#6 Автор: uav (2019.05.09 15:25)
ctv, вроде бы файлы не такие уж большие - можно было тогда уж сюда и залить, а не давать ссылки, которые могут перестать работать...

#7 Автор: Serg (2019.05.10 11:31)
а разве ас97 это не стандарт, по которому сейчас все звуковухи делаются?
менять её не вариант, экспериментирую на ноутбуке

#8 Автор: uav (2019.05.10 11:52, изменений: 3, 2019.05.10 11:54)
AC'97 состоит из двух частей, одна - это просто микшер, который управляет громкостью, коммутацией каналов и т.п. - он достаточно стандартный, а вторая часть - это, можно сказать, собственно звуковая плата, реализуемая чипсетом, к примеру. Она представляет собой PCI-устройство, и тут уже всё далеко не так стандартно.
Поэтому нужно искать драйвера под конкретную модель, а не "вообще под AC'97". Особенно это касается DOS.

#9 Автор: ctv (2019.05.25 17:50, изменений: 1, 2019.08.19 07:22)
В кладовке рылся, диск с дравами нашёл там на ac97 тоже оказались. Тестил на win98-2000, звук работает. Может как нибудь залью. Warcraft2 при автоматическом опредилении сказал что у меня sound blaster pro.

#10 Автор: Егор (2020.04.02 16:16)
Кто-нибудь залейте на сайт old-dos.ru аудиодрайвер Intel AC'97 для Windows 98 SE, совместимый с VirtualBox! Пробовал искать в Интернете и устанавливать на Windows 98 SE, установленную на VirtualBox 6.0.18, но винда пишет, что устройство работает неправильно! А с драйвером Sound Blaster 16 происходит искажение звука AAC в видеофайлах H.264 в контейнере MP4 (таких как видео с YouTube)!

#11 Автор: ctv (2020.04.09 09:30)
У меня windows 98se стоит на 3-тем пеньке(на реальном компе).
Звукавуха Intel AC'97.
Драйвер: http://old-dos.ru/dl.php?id=19976
Темболее старый комп можно купить в пределах 1000р

#12 Автор: Gamecat13 (2020.06.10 10:08, изменений: 1, 2020.06.10 11:28)
Ребят,можете дать инструкцию по установке этого драйвера на Windows 2000
Пожалуйста.

Очень прошу!

#13 Автор: uav (2020.06.10 10:16)
Так а простой запуск Setup.exe не работает у Вас?

#14 Автор: T-999 (2020.10.01 20:27)
Ссылка на "AC97-Win98 intel" от ctv умерла - на сайте больше нет файла
Я нашел копию той страницы в вебархиве, вот она: https://web.archive.org/web/20190904055452/https://downloadcenter.intel.com/download/8198/Realtek-AC97-Audio-Driver-for-Desktop-Boards
Замените ссылку на вебархивную!

#15 Автор: ctv (2020.10.08 13:13)
Исправил.

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