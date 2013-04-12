

AC’97 Audio Описание Информация AC97 Audio драйвер для MS-DOS и Win9x.



https://ru.m.wikipedia.org/wiki/AC’97





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Добавлен комплект драйверов для Win9x от Oldgamer. Раздел: Звук



(случайный скриншот)

Скриншоты

Операционная система: DOS, Win9x

Требования: AC’97 Audio

Автор: Intel Architecture Labs

Издатель: -



Добавил: @lex (2013.04.12) Доступные файлы - сортировка по имени и версии, времени добавления

Файлов: 8. Файл Размер Выпуск Версия Язык Качество Загрузил AC97 Audio for DOS 2664 6.4 Кб Английский @lex

2013.04.12 AC97 Audio + DosAmp 2280 137.6 Кб Английский @lex

2013.04.12 AC97_Win9x 699 41.2 Мб Nika

2018.11.04 Oldgamer пишет:

Для SergeCpp. Выкладываю по Вашей просьбе дрова для АС97.

Перевыложите - сносите мой коммент с вложением, бо не по теме.

Только ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите в комментарии, что не обновив дрова

на интеловский чипсет драйвера звука что в 95-й,

что в "чистой" 98-й, что в NT4 ставить НЕЛЬЗЯ.

Нужно также установить драйвер PCI-шины.

Их я тоже выкладываю.

Все они проверены на виртуалках.



P.S. Перед тем, как ставить драйверы на VIA AC97, надо ставить драйвер для PCI-шины. В архивы я их включил. AC97-Win9x1 [Другой сервер] 0 0 Кб Нет Английский ctv

2019.05.09 AC97-Win98 intel [Другой сервер] 0 0 Кб Нет Английский ctv

2019.05.09 AC97-Win98 intel&asus [Другой сервер] 0 0 Кб Английский ctv

2019.05.09 AC97_Win9x, 2000, xp 511 20.7 Мб Русский ctv

2019.06.30 Универсальный драйвер [Другой сервер] 0 0.6 Кб Английский ctv

2020.10.08 Универсальный драйвер, для DOS, WIN3.11

Эмулирует sb16

Поддерживает карты (AC'97, SB)

Другая страница old-dos.ru





Комментарии #1 Автор: ctv (2018.05.22 09:49) спосибо класс

#2 Автор: kirich (2018.06.11 08:43) норм дрова под дос их щас не так легко найти

#3 Автор: SergeCpp (2018.11.04 10:46) Oldgamer, Nika -- спасибо.

#4 Автор: Serg (2019.05.08 10:22) А есть возможность в Free DOS заставить звук работать на современном железе? драйвер при установке пишет что-то типа High Definition Audio контроллер не поддерживается



#5 Автор: ctv (2019.05.09 12:19)

#4 Автор: Serg (2019.05.08 10:22)

А есть возможность в Free DOS заставить звук работать на современном железе? драйвер при установке пишет что-то типа High Definition Audio контроллер не поддерживается

Это значить требуется звукавая карта ac97(Под которую этот драйвер собственно и делался). Это всеравно что если-бы вы засунули штекир, от сетевого кабеля в гнездо для телефонного.

#6 Автор: uav (2019.05.09 15:25) ctv, вроде бы файлы не такие уж большие - можно было тогда уж сюда и залить, а не давать ссылки, которые могут перестать работать...

#7 Автор: Serg (2019.05.10 11:31) а разве ас97 это не стандарт, по которому сейчас все звуковухи делаются?

менять её не вариант, экспериментирую на ноутбуке

#8 Автор: uav (2019.05.10 11:52, изменений: 3, 2019.05.10 11:54) AC'97 состоит из двух частей, одна - это просто микшер, который управляет громкостью, коммутацией каналов и т.п. - он достаточно стандартный, а вторая часть - это, можно сказать, собственно звуковая плата, реализуемая чипсетом, к примеру. Она представляет собой PCI-устройство, и тут уже всё далеко не так стандартно.

Поэтому нужно искать драйвера под конкретную модель, а не "вообще под AC'97". Особенно это касается DOS.

#9 Автор: ctv (2019.05.25 17:50, изменений: 1, 2019.08.19 07:22) В кладовке рылся, диск с дравами нашёл там на ac97 тоже оказались. Тестил на win98-2000, звук работает. Может как нибудь залью. Warcraft2 при автоматическом опредилении сказал что у меня sound blaster pro.

#10 Автор: Егор (2020.04.02 16:16) Кто-нибудь залейте на сайт old-dos.ru аудиодрайвер Intel AC'97 для Windows 98 SE, совместимый с VirtualBox! Пробовал искать в Интернете и устанавливать на Windows 98 SE, установленную на VirtualBox 6.0.18, но винда пишет, что устройство работает неправильно! А с драйвером Sound Blaster 16 происходит искажение звука AAC в видеофайлах H.264 в контейнере MP4 (таких как видео с YouTube)!

#11 Автор: ctv (2020.04.09 09:30) У меня windows 98se стоит на 3-тем пеньке(на реальном компе).

Звукавуха Intel AC'97.

Драйвер: http://old-dos.ru/dl.php?id=19976

Темболее старый комп можно купить в пределах 1000р



#12 Автор: Gamecat13 (2020.06.10 10:08, изменений: 1, 2020.06.10 11:28) Ребят,можете дать инструкцию по установке этого драйвера на Windows 2000

Пожалуйста.



Очень прошу!

#13 Автор: uav (2020.06.10 10:16) Так а простой запуск Setup.exe не работает у Вас?

#14 Автор: T-999 (2020.10.01 20:27) Ссылка на "AC97-Win98 intel" от ctv умерла - на сайте больше нет файла

Я нашел копию той страницы в вебархиве, вот она: https://web.archive.org/web/20190904055452/https://downloadcenter.intel.com/download/8198/Realtek-AC97-Audio-Driver-for-Desktop-Boards

Замените ссылку на вебархивную!

#15 Автор: ctv (2020.10.08 13:13) Исправил.

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